"Джокера" выдвинули на премию "Оскар" в 16 номинациях

Фото: кадр из фильма "Джокер", режиссер Тодд Филлипс

Студия Warner Bros. выдвинула фильм "Джокер" на премию Американской киноакадемии "Оскар", предложив картину Тодда Филлипса в 16 номинациях. Об этом пишет Movieweb.

Компания считает, что фильм может побороться за самую престижную премию в области кинематографа в категориях "лучший фильм", "лучший режиссер", "лучший актер". Также "Джокеру" прочат приз за лучший сценарий, монтаж, лучшую мужскую и женскую роли второго плана.

Точное количество категорий, в которых будет представлен фильм "Джокер", будет объявлено 13 января следующего года, когда Американская киноакадемия опубликует окончательный список.

Психологический триллер "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса вышел на экраны в октябре и за первые три недели проката собрал более 700 миллионов долларов. По оценкам специалистов, лента Филлипса может принести в прокате более миллиарда долларов.

Картина рассказывает о судьбе главного врага Бэтмена – Джокера. Приквел к истории о супергерое также выиграл главный приз престижного Венецианского кинофестиваля.

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявлял, что многие россияне обратились в ведомство с просьбами запретить прокат "Джокера", так как увидели в нем пропаганду насилия и зла. Сам министр ленту тоже не оценил, однако он не считает, что фильм противоречит законодательству РФ и его необходимо запрещать.