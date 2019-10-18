Лестница, где танцевал Джокер, стала новой достопримечательностью Нью-Йорка

Фото: кадр из фильма “Джокер”, режиссер Тодд Филлипс

Фильм "Джокер" испортил жизнь жителям района Бронкс в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN. Лестница, на которой главный герой исполнил свой знаменитый танец, стремительно набирает популярность у блогеров и туристов.

Жизнь в Нью-Йорке и без того сложно назвать спокойной и размеренной, а после выхода фильма "Джокер" горожане стали все чаще сталкиваться с новой проблемой. Сотни поклонников вселенной Готэм-сити приезжают в Бронкс, чтобы увидеть узкую и крутую лестницу между авеню Шекспира и Андерсона.

Локация очень часто появляется в "Джокере", именно здесь главный герой Артур Флек (Хоакин Феникс) исполняет танец под композицию Гарри Глиттера "Rock&Roll Part II".

Бронкс знаменит высоким уровнем преступности и частыми сообщениям о стрельбе. Однако сомнительная репутация не пугает толпы туристов и блогеров. В соцсетях можно найти сотни публикаций по хэштегу #jokerstairs, которыми делятся посетители. Кто-то ограничивается обычным селфи, другие приходят в одежде и гриме Джокера и пытаются повторить его движения.



Психологический триллер "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса вышел на экраны в октябре и за первые три недели проката собрал более 700 миллионов долларов. Картина рассказывает о судьбе главного врага Бэтмена – Джокера. Приквел к истории о супергерое также выиграл главный приз престижного Венецианского кинофестиваля.