Кинокритик рассказал, кто из актеров может претендовать на "Оскар"

Фото: ТАСС/PA Images/Ian West

Кинокритик Сергей Сычев в беседе с Москвой 24 оценил, кто из зарубежных актеров имеет больше всего шансов выиграть статуэтку "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2020 году. По его словам, самым явным претендентом на победу в категории "Лучшая мужская роль" является Хоакин Феникс – за роль в фильме "Джокер", а на втором месте Леонардо Ди Каприо – за роль в картине "Однажды в...Голливуде".

"У Феникса это, может, и не лучшая роль, но одна из лучших точно. Я думаю, что оба этих актера будут соревноваться за статуэтку. В этой битве победит, скорее всего, Хоакин Феникс, поскольку шансов, что Ди Каприо достанется второй "Оскар", очень мало", – считает эксперт.

Тем не менее, по мнению Сычева, Хоакин Феникс не тот человек, который жаждет получить заветную награду от киноакадемии. "Этот актер абсолютно самобытный и самостоятельный. У него есть приз Венецианского кинофестиваля, что для такого человека, как он, пожалуй, наиболее важно", – отметил он.



Сергей Сычев кинокритик Это человек, для которого актерство – миссия и служение, и если его наградят этой статуэткой, то это будет еще одно выражение всеобщей любви профессионалов и зрителей к тому, что он делает.

Кинокритик также напомнил, что у Леонардо Ди Каприо сложные отношения с академиками, но тем не менее и он, и Брэд Питт заслуживают награды за свои роли. "Я думаю, что у Брэда Питта больше шансов получить "Оскар" за роль второго плана, чем у Ди Каприо, который будет соревноваться с Фениксом", – заключил он.

Ранее сообщили, что Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Джонатан Прайс и Роберт Паттинсон стали основными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль.

Ди Каприо выдвинули на главную кинопремию за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". За роль второго плана в той же картине хотят наградить Брэда Питта.

Мэттью Райса хотят номинировать за главную роль в фильме "Прекрасный день по соседству". Тома Хэнкса выдвинули за роль второго плана.

Роберта Паттинсона и Уиллема Дэфо выделили за фильм "Маяк". Первого предлагают наградить за главную мужскую роль, Дефо – за роль второго плана.

За главную роль в ленте "Две папы" на премию хотят номинировать Джонатана Прайса. За роль второго плана предлагается наградить Энтони Хопкинса.

Ранее букмекеры назвали имя актера, который имеет наибольшие шансы на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в следующем календарном году. Главным претендентом на золотую статуэтку стал Хоакин Феникс. Актер в этом году исполнил роль суперзлодея в фильме "Джокер". По подсчетам букмекеров, вероятность победы Феникса составляет более 30%.

Прошлая, 91-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась 24 февраля (рано утром 25 февраля по московскому времени) в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший актер" победил Рами Малек, "Лучшей актрисой" признали Оливию Колман, которая сыграла в фильме "Фаворитка". "Зеленая книга" получила приз как "Лучший фильм", а в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победу присудили картине "Рома" Альфонсо Куарона.