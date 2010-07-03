Киностудии назвали актеров-претендентов на "Оскар"

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Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Джонатан Прайс и Роберт Паттинсон стали основными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль, сообщает "Вечерняя Москва".

Ди Каприо выдвинули на главную кинопремию за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". За роль второго плана в той же картине хотят наградить Бреда Питта.

Мэттью Райса хотят номинировать за главную роль в фильме "Прекрасный день по соседству". Тома Хэнкса выдвинули за роль второго плана.

Роберта Паттинсона и Уиллема Дэфо выделили за фильм "Маяк". Первого предлагают наградить за главную мужскую роль, Дефо – за роль второго плана.

За главную роль в ленте "Две папы" на премию хотят номинировать Джонатана Прайса. За роль второго плана предлагается наградить Энтони Хопкинса.

Ранее букмекеры назвали имя актера, который имеет наибольшие шансы на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в следующем календарном году. Главным претендентом на золотую статуэтку стал Хоакин Феникс. Актер в этом году исполнил роль суперзлодея в фильме "Джокер". По подсчетам букмекеров, вероятность победы Феникса составляет более 30%.

Прошлая 91-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась 24 февраля (рано утром 25 февраля по московскому времени) в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший актер" победил Рами Малек, "Лучшей актрисой" признали Оливию Колман, которая сыграла в фильме "Фаворитка". "Зеленая книга" получила приз как "Лучший фильм", а в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победу присудили картине "Рома" Альфонсо Куарона.