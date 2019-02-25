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07:15

Оливия Колман получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

культура за рубежом

07:15

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Фото: TASS/AP/Jordan Strauss

Премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман за фильм "Фаворитка". В ленте Йоргоса Лантимоса она сыграла роль королевы Анны Стюарт.

Колман обошла Ялицу Апарисио ("Рома"), Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гагу ("Звезда родилась") и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"). Ранее эта роль уже принесла ей "Золотой глобус" и награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Фильм "Фаворитка" лидировал по количеству номинаций на премии. В частности, картина о жизни при дворе королевы могла одержать победу в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий". По мнению обозревателя портала Москва 24, "Фаворитка" к феминизму имеет отношение только в том смысле, что он – о чрезвычайно сильных женщинах, способных управлять целой грозной империей. Режиссер нарочно убрал с первого плана всех мужских персонажей.

По сюжету, за внимание монаршей особы борются две приближенных женщины, Сара Черчилль (Рэйчел Вайс играет прапрапрабабку всем нам известного сэра Уинстона) и некая баронесса Эбигейл Хилл (Эмма Стоун), личность не столь известная, хотя в свои годы тоже весьма влиятельная.

К настоящему моменту известно, что Рами Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". В номинации "Лучшая актриса второго плана" "Оскар" получила Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Трансляцию 91-й по счету церемонии вручения премии "Оскар", которая проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе, ведет телеканал ABC.

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культура за рубежом

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