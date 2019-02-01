"Фаворитка" "Оскара": в прокате один из главных претендентов на премию

В прокат с 31 января выходит фильм "Фаворитка", лауреат приза Венецианского фестиваля за лучшую женскую роль актрисы Оливии Колман. Кинокритик Егор Беликов – о том, что на самом деле значит эта историческая картина о королеве Анне Стюарт.

Фото: кадр из фильма "Фаворитка"; режиссер – Йоргос Лантимос; сценарий – Дебора Дэвис, Тони Макнамара; производство – Element Pictures, Scarlet Films

Два фильма-рекордсмена по количеству номинаций на "Оскар"–2019 – это "Рим" Альфонсо Куарона и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. По идее, раз у двух картин одинаковое количество номинаций, то они и являются главными претендентами на голливудский престол. Но в жизни все, как водится, сложнее. "Рим" как важное высказывание Голливуда по острейшей для Америки трамповской теме заклятого соседа – Мексики – вполне претендует на главный "Оскар" и даже, возможно, его получит (хотя и "Зеленая книга" тоже не отстает в этой гонке). А "Фаворитка" как стейтмент сугубо феминистический, претендует, судя по всем прогнозам и приметам, скорее, на номинации побочные. Делать далеко идущие выводы о том, что гендерное равенство для прогрессивного мира важнее проблемы беженцев, не будем, но осадочек оставим.

Впрочем, на самом деле к феминизму фильм имеет отношение только в том смысле, что он – о чрезвычайно сильных женщинах, способных управлять целой грозной империей, Англией, которая при королеве Анне Стюарт стала Великобританией. "Фаворитка" – это и есть фильм о последних годах жизни Анны, последней королевы из своего рода.

Режиссер нарочно убирает с первого плана всех мужских персонажей, оставляя только фактически бесполого, напомаженного и напудренного, министра Роберта Харли (Николас Холт). Но его можно вообще не заметить за возней трех главных героинь – одной королевы и двух фавориток. В названии фильма это слово стоит в единственном числе, значит, из них останется (в истории) только одна. За внимание монаршей особы борются две приближенных женщины, Сара Черчилль (Рэйчел Вайс играет прапрапрабабку всем нам известного сэра Уинстона) и некая баронесса Эбигейл Хилл (Эмма Стоун), личность не столь известная, хотя в свои годы тоже весьма влиятельная. Они танцуют сложнейшее политическое па-де-труа (или threesome, как вам будет угодно), у каждой свои интересы, свое прошлое и будущее: претендентки строят против друг друга хитроумные интриги, королева же использует их обеих, во всех смыслах.

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Вообще режиссер Йоргос Лантимос хорошо известен, но в основном эстетской публике, как и его странные, причудливые фильмы – о тоталитарности любого общества ("Клык"), об одиночестве в мире, битком набитом людьми ("Лобстер") и так далее. Это было неизменно трудное кино, всегда молчаливое, холодное, но столь же глубокое и проницательное. Проще говоря, из его работ не все было понятно, но следить за развитием авторской мысли, нарочно обрываемой где-то посередине, тем не менее было интересно. И все же с каждым фильмом Йоргос все больше выдавал себя: мысль обрывалась все раньше, и все заметнее было, что в зажатом кулачке он ничего на самом деле не прячет.

"Фаворитка" окончательно демонстрирует безыдейность некогда загадочного грека, который погнался, видимо, за славой и деньгами. Снят фильм не по его сценарию, писали это специально обученные люди (один из них – Тони МакНамара – сериальщик, а для его соавтора Деборы Дэвис это первая работа в Голливуде, вообще, она историк по образованию). Но пусть даже если Лантимос переформулировал их текст под себя, все равно в масштабах жанра костюмного кино о подковерных интригах он не находит ничего, кроме бульварной мелодрамы. Итак, как вы могли догадаться к этому моменту, Анна Стюарт оказывается стареющей лесбиянкой, а Сара и Эбигейл – ее попеременными любовницами. Лантимос сладострастно демонстрирует этот их секс по расчету и даже раздевает по такому случаю в кадре Эмму Стоун, одну из самых высокооплачиваемых артисток Голливуда. Ох уж этот феминизм в мейнстримном кино.

Но дело даже не в объективации женщин, дело в тотальной бессодержательности происходящего. Лантимос продолжает машинально переинтерпретировать исторические факты. Итак, все 17 рожденных (и нерожденных) Анной Стюарт детей умерли. Она находится в глубочайшей тоске: все могут короли, но вот не все. В этой эпохе депрессивного междувластия за нее борются две дамы, одна расчетливая, а другая, кажется, любящая. Вот и все смысловое наполнение. Остальное время Лантимос толчет воду в ступе и заставляет барахтаться в сюжетной бочке двух героинь, которые просто норовят половчее поставить подножку, и это, как ни парадоксально, нисколько не увлекает.

Фото: кадр из фильма "Фаворитка"; режиссер – Йоргос Лантимос; сценарий – Дебора Дэвис, Тони Макнамара; производство – Element Pictures, Scarlet Films

"Фаворитка" больше говорит не о самой Анне Стюарт (она умерла давно, ей без разницы уже, чего там о ней снимают), а, как это часто бывает, о режиссере. Лантимоса раньше обвиняли в том, что он скучный и невнятный, но весь цимес его фильмов как раз был в этом вязком покое, в котором пребывают персонажи, в недоговоренностях, которые всегда висели в воздухе. Теперь же, потеряв контроль над сценарной составляющей, режиссер весь фильм, кажется, пытается затормозить происходящий круговорот страстей и интриг, словно сыпет муку в сюжетную жижу, но муку сдувает ветер перемен. Отныне Лантимос, хочет он этого или нет, – часть истеблишмента, у него номинации, большие бюджеты, пышные костюмы. Пусть изволит соответствовать, раз уж он – королева фестивального танцпола, думают продюсеры: он должен формировать правильную феминистическую повестку, плыть по жанровому течению, не темнить. Выйдя под свет софитов, Лантимос предает себя, и за этим наблюдать едва ли не грустнее, чем за последними годами жизни старой, толстой, больной британской монархини из далекого прошлого.

В прокате с 31 января

Егор Беликов