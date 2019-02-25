Объявлены лауреаты 91-й кинопремии "Оскар"

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Церемония вручения премий "Оскар" в 2019 году обошлась без сенсаций. Главную награду получила картина "Зеленая книга" (Green Book) режиссера Питера Фарелли. Польская картина "Холодная война" Павла Павликовского в борьбе за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" уступила ленте "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона.

Особенность церемонии этого года – отсутствие ведущего. Актер Кевин Харт отказался от этой роли из-за обвинений в гомофобии. Объявляли победителей кинозвезды первой величины – Крис Эванс, Джулия Робертс, Дэниел Крейг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и Хавьер Бардем.

Триумфатор церемонии – "Зеленая книга" рассказывает о путешествии пианиста Дона Ширли и его охранника Тони Липа по югу США в начале 60-х годов. В пути они пользуются справочником, где указаны безопасные места для афроамериканцев. Этот фильм ранее завоевал приз гильдии продюсеров США. Обозреватель портала Москва 24 рассказал, что зрители обречены на то, чтобы полюбить эту ленту. "Такие фильмы раньше навечно оседали в виде кассет или дисков в золотых семейных кинофондах, расположенных в шкафчиках у телевизоров", – считает киноэксперт.

Еще один лидер по числу завоеванных статуэток на нынешней премии – фильм "Богемская рапсодия". Он получил награды за лучший звук, лучший монтаж звука и лучший монтаж. Кроме того, "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, который сыграл Фредди Меркьюри.

Статуэтку за лучшую женскую роль получила Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворитка". Не смотря на то, что этот фильм лидировал по числу номинаций, эта награда стала единственной для этой работы.

"Афиша": номинанты на Оскар выходят в российский прокат

Реджина Кинг завоевала статуэтку за роль второго плана в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". Этот фильм не выходил в российский прокат. Награду за роль второго плана получил Махершала Али за роль в картине "Зеленая книга".

Один из фильмов из серии Marvel – "Черная пантера" – победил в номинации "лучший композитор". В копилке этой ленты также награды за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.



Награду за лучший оригинальный сценарий получила "Зеленая книга". Лучший адаптированный сценарий – "Черный клановец".

Награду за лучшие визуальные эффекты получил "Человек на Луне". Леди Гага завоевала "Оскар" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась". Не остался без наград и фильм "Власть" (Vice) режиссера Адама Маккея. Он получил "Оскар" в категории "Лучший грим и прически".

"Человек-паук: Через вселенные" признан лучшим полнометражным анимационным фильмом. Лучший короткометражный фильм – "Бао" режиссера китайского происхождения Доми Ши (Domee Shi).

Многие фильмы-номинанты не выходили в прокат в РФ. У нас не заявлена премьера картины "Если Бил-стрит могла бы заговорить" – новая работа триумфатора "Оскара"–2017 года Барри Дженкинса ("Лунный свет"). "Сможете ли вы меня простить?" (три номинации) выйдет сразу в онлайн-кинотеатрах, минуя большой экран. "Власть" появилась в прокате перед самой церемонией, 21 февраля.