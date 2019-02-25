Рами Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", передает сайт "Комсомольской правды".
Трансляцию 91-й по счету церемонии вручения премий "Оскар", которая проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе, ведет телеканал ABC.
За "Оскар" в этой номинации боролись Кристиан Бэйл (картина "Власть"), Брэдли Купер (мелодрама "Звезда родилась"), Уиллем Дефо (фильм "Ван Гог. На пороге вечности") и Вигго Мортенсен (кино "Зеленая книга").
Фильм "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера рассказывает о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.
К настоящему моменту известно, что Махершала Али получил "Оскар" за роль второго плана в картине "Зеленая книга". В номинации "Лучшая актриса второго плана" "Оскар" получила Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".
Ранее сообщалось, что голливудского режиссера и продюсера Брайана Сингера, известного по фильмам "Богемская рапсодия", "Люди Икс" и "Возвращение Супермена", обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Заявления сделали сразу четверо мужчин. По их словам, в результате пережитого они столкнулись с различными расстройствами психики.
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