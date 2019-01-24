Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в педофилии

Голливудского режиссера и продюсера Брайана Сингера, известного по фильмам "Богемская рапсодия", "Люди Икс" и "Возвращение Супермена", обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, сообщает портал News.ru.
Заявления сделали сразу четверо мужчин. По их словам, в результате пережитого они столкнулись с различными расстройствами психики.
По словам одного из пострадавших, инцидент произошел еще в 1998 году, когда ему было 13 лет. Режиссер якобы приставал к нему в общественном туалете на съемках одного из фильмов. Еще трое мужчин указали, что они вступили в интимную связь с режиссером в возрасте 15 и 17 лет, и Сингер знал, что они несовершеннолетние.
Это не первые обвинения в адрес режиссера. В декабре 2017 года на него подали иск о нападении на 17-летнего подростка. Истец утверждает, что в 2003 году в Сиэтле был приглашен на вечеринку на яхту инвестора Лесли Уотерса. В какой-то момент, по утверждению молодого человека, Брайан Сингер предложил показать ему яхту, завел в маленькую комнату, где якобы силой занялся с ним сексом.
После этого Сингера отстранили от режиссерского кресла в фильме о Фредди Меркьюри. Официальная формулировка увольнения – прогулы. Сам он объяснил свое отсутствие на площадке болезнью матери. В 2018 году фильм, о котором идет речь, был представлен на премию Американской академии киноискусств "Оскар" в нескольких номинациях.
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