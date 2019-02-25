Реджина Кинг получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана"

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В номинации "Лучшая актриса второго плана" американка Реджина Кинг получила "Оскар" за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Об этом было объявлено на торжественной 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телеканал ABC.

Кинолента "Если Бил-стрит могла бы заговорить" американского режиссера Барри Дженкинса рассказывает о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению.

В январе за роль в этом фильме Кинг получила "Золотой глобус".