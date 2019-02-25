Махершала Али получил "Оскар" за роль второго плана в картине "Зеленая книга"

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Махершала Али получил награду киноакадемии США за роль второго плана в картине "Зеленая книга". Трансляцию церемонии ведет телеканал ABC.

Конкуренцию в номинации ему составили Сэм Эллиотт ("Звезда родилась"), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Рокуэлл ("Власть") и Адам Драйвер ("Черный клановец").

Для актера это вторая номинация на "Оскар" и вторая победа, ранее он был удостоен ее за работу в фильме "Лунный свет". Али также известен по фильмам "Алита: Боевой ангел", "Невиновный", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Скрытые фигуры".

"Зеленая книга" рассказывает о путешествии пианиста Дона Ширли и его охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Они используют справочник, где указаны безопасные места для афроамериканцев.

В номинации "Лучшая актриса второго плана" "Оскар" получила Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".