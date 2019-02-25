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07:19

"Зеленая книга" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

культура за рубежом

07:19

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Фото: TASSChris/AP/Chris Pizzello

Фильм "Зеленая книга" получил главную награду премии "Оскар" в 2019 году. Конкуренцию в номинации этой ленте составляли "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Черная пантера", "Власть", "Богемская рапсодия", "Рома".

91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

По сюжету, италоамериканец Тони, имеющий хорошо его описывающую кличку Болтун, временно уходит с работы вышибалой в клубе "Копакабана" и ищет, где перекантоваться. В противовес себе он встречает гениального музыканта афроамериканца Дона Ширли (Махершала Али), роскошного принца, живущего одиноко в золотом дворце, куда на собеседование и приходит Тони. Его берут водителем в тур, впрочем, сомневаясь в его пригодности, но он, конечно, докажет, что только он может защитить хрупкого пианиста от жестокой реальности американского Юга.

Это уже третий "Оскар" данной картины. Фильм также получил награды в номинациях "Лучший актер второго плана" (Махершала Али) и лучший оригинальный сценарий.

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культура за рубежом

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