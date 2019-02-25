За лучшую режиссуру "Оскар" получил Альфонсо Куарон

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Альфонсо Куарон стал обладателем "Оскара" как лучший режиссер за картину "Рома".

Награду ему вручил его соотечественник Гильермо дель Торо. Куарон также получил "Оскар" за операторскую работу, а "Рома" стал лучшим фильмом на иностранном языке.

91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств проходит в Лос-Анджелесе, в театре Dolby. Трансляцию ведет телеканал ABC.

В номинации "Лучший актер" премию "Оскар" получил Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". В категории "Лучшая актриса" премию "Оскар" получила Оливия Колман за фильм "Фаворитка".

Махершала Али удостоен награды киноакадемии за роль второго плана в картине "Зеленая книга". В номинации "Лучшая актриса второго плана" "Оскар" получила Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".