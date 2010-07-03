Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Фото: YouTube/Walt Disney Studios

Фантастический приключенческий боевик "Джон Картер" (2012) признали самым провальным фильмом в истории Голливуда.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, лента обошлась создателям в 363,7 миллиона долларов, а заработала лишь 284 миллиона.

Картина режиссера Эндрю Стэнтона рассказывает об американском военном, который сражается на Марсе за свободу народов этой планеты, передает НСН.

До "Джона Картера" самым провальным фильмом считался боевик "Остров головорезов" (1995) Ренни Харлина. На создание картины потратили 115 миллионов долларов, тогда как принесла она 15,7 миллиона.



Российские телезрители ранее включили фильмы "Москва слезами не верит", "Любовь и голуби" и "Приключения Электроника" в число лучших в истории отечественного кинематографа.