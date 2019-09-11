Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Фото: instagram.com/disney

В Instargram студии Disney появилось черно-белое видео, на котором показан процесс нанесения грима актрисе Анджелине Джоли – в итоге она предстает в образе волщебницы Малефисенты. За несколько часов ролик собрал более миллиона просмотров.

Сначала Джоли показывают без макияжа и с двумя тугими косичками. Затем ей тонируют кожу и приклеивают скулы, а затем надевают рога и красят губы. В конце актриса дополнила свой образ вставными клыками.



В комментариях пользователи соцсети похвалили грамотное продвижение новой картины, отметив, что подобные видео провоцируют желание сходить на фильм.

Картина "Малефисента: Владычица тьмы" режиссера Хоакима Роннинга выйдет в российский прокат 17 октября. Первая часть франшизы, рассказывающая историю могущественной злой феи, вышла в 2014 году и была номинирована на "Оскар" за лучшие костюмы. Ее мировые сборы составили более 750 миллионов долларов.