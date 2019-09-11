Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

09:40
09:40
Поделиться в социальных сетях:
Фото: instagram.com/disney
В Instargram студии Disney появилось черно-белое видео, на котором показан процесс нанесения грима актрисе Анджелине Джоли – в итоге она предстает в образе волщебницы Малефисенты. За несколько часов ролик собрал более миллиона просмотров.
Сначала Джоли показывают без макияжа и с двумя тугими косичками. Затем ей тонируют кожу и приклеивают скулы, а затем надевают рога и красят губы. В конце актриса дополнила свой образ вставными клыками.
В комментариях пользователи соцсети похвалили грамотное продвижение новой картины, отметив, что подобные видео провоцируют желание сходить на фильм.
Картина "Малефисента: Владычица тьмы" режиссера Хоакима Роннинга выйдет в российский прокат 17 октября. Первая часть франшизы, рассказывающая историю могущественной злой феи, вышла в 2014 году и была номинирована на "Оскар" за лучшие костюмы. Ее мировые сборы составили более 750 миллионов долларов.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: