"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фото: кадр из фильма "Джокер", 2019, реж. Тодд Филлипс
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Главную роль в картине, получившей основную награду конкурса, исполнил Хоакин Феникс. "Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины", − заявил режиссер ленты, узнав о победе. По его словам, "фильма бы не было без Хоакина Феникса". Филлипс назвал актера "самым бесстрашным львом" и поблагодарил его "за доверие и талант".
Драма "Джокер" повествует о становлении будущего врага Бэтмена и главного злодея Готэм-сити. Во время пресс-конференции Филлипс отметил, что образ протагониста обсуждали около полугода, продумывая вместе с исполнителем его роли костюм, прическу и смех Джокера.
Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября. В субботу состоялась церемония награждения победителей.
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