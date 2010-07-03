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20:34

Ди Каприо дал советы начинающим актерам

культура за рубежом

20:34

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Фото: ТАСС/ZUMA/Philippe Farjon

Леонардо Ди Каприо дал несколько советов начинающим актерам, пишет ТАСС.

"Я бы сказал, начните смотреть фильмы. Изучайте, что было сделано до вас. Сравнивайте себя с лучшими и начинайте свой путь, отталкиваясь от этой планки", – отметил актер.

Ди Каприо добавил, что сам постоянно смотрит кино, поражаясь, как много уже было сделано в индустрии. Артист посоветовал начинающим не забывать, что "все, сделанное вами, остается в истории".

Одной из последних работ Ди Каприо стала картина Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", где он снялся в одной из главных ролей вместе с Брэдом Питтом, Марго Робби, Куртом Расселлом, Дакотой Фэннинг и Аль Пачино. Сам Тарантино приедет на московскую премьеру ленты, запланированную на 8 августа. Фильм расскажет историю бывшей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Мировая премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале.

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культура за рубежом

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