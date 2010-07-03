Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу

Фото: кадр из фильма "Калина красная", 1973 год, реж. В. Шукшин
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
В списке оказались картины "Осиная сеть" Оливье Ассайяса, "Брачная история" Ноя Баумбаха, "Дело Дрейфуса" Романа Полански, "К звездам" Джеймса Грэя, "В ожидании варваров" Сиро Герры, "Джокер" Тодда Филлипса и "Прачечная" Стивена Содерберга. На фестивале ожидают актеров первой величины – Брэда Питта, Джонни Деппа, Мерил Стрип, Антонио Бандераса, Пенелопу Крус и Скарлетт Йохансон и других.
В основной программе заявлены два фильма из Китая. Представлены также ленты из Саудовской Аравии, Чили, Португалии, Австралии, Японии, Швеции и Чехии.
Во втором конкурсе "Горизонты" примет участие фильм российского режиссера грузинского происхождения Дмитрия Мамулии "Преступный человек".
Также на фестивале в секции "Венецианская классика" будет представлена отреставрированная копия фильма Василия Шукшина "Калина красная".
Кроме того, документалист Сергей Лозница вне конкурса покажет ленту "Государственные похороны", основанную на кадрах хроники, запечатлевшей три дня после смерти Сталина.
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