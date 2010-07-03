Названа дата выхода фильма о самом страшном клоуне

На YouTube появился трейлер фильма Wrinkles the Clown об американском клоуне по имени Морщины – картина обладателя "Эмми" Майкла Бича Николса выйдет в кинотеатрах и цифровом формате 4 октября.
Морщины получил известность в 2014 году – он выложил вирусное видео, на котором вылезал из-под детской кроватки в образе клоуна в страшном гриме. Позднее стало известно, что актера наняли родители, чтобы напугать непослушного ребенка.
Вскоре Морщины стали приглашать на постоянной основе, при этом настоящее имя исполнителя этой роли до сих пор неизвестно. В ленте режиссер расскажет не только о самом клоуне, но и о том, за счет чего городские легенды распространяются так быстро.
Премьера Wrinkles the Clown состоится на ежегодном фестивале Fantastic Fest в конце сентября.
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