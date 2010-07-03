Марио Касас готов поработать с российскими режиссерами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Испанский киноактер Марио Касас, приехавший в Россию на презентацию сериала "Влечение", заявил, что хотел бы сыграть в русском ремейке самого известного фильма с его участием – "Три метра над уровнем неба".

Касас поинтересовался, не планируют ли в России снимать ремейк этой мелодрамы.

"Если что, я мог бы сняться [в России] в чем-то подобном, имейте это в виду. Конечно, мне было бы очень интересно поработать с российским режиссером. Как раз недавно об этом думал. Знаю, что недавно в России снимался Антонио Бандерас, почему бы не повторить его опыт?" – передает ТАСС слова актера.

Касас приезжает в Россию уже во второй раз. Он отметил, что был в Москве пять лет назад с фильмом "Ведьмы из Сугаррамурди", однако в ту поездку в столице было очень холодно, и актеру не удалось ближе познакомиться с Москвой.

После дебюта в 2006 году в картине Антонио Бандераса "Летний дождь" снимался в фильме "Ведьмы из Сугаррамурди" Алекса де ла Иглесиа (восемь премий "Гойя"), фантастическом сериале "Ковчег", фильмах "Невидимый гость", "Пальмы в снегу" и других.

