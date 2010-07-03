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05:25

Россияне назвали лучшие отечественные фильмы

культура кино общество

05:25

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Фото: YouTube/Odesa Film Studio

Телезрители включили фильмы "Москва слезами не верит", "Любовь и голуби" и "Приключения Электроника" в число лучших в истории отечественного кинематографа.

Как сообщила пресс-служба "Первый канал. Всемирная сеть", рейтинг был составлен по итогам голосования, в котором приняло участие более 50 тысяч человек.

По данным опроса, лучшим детективом стала картина "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а в приключенческом жанре выиграл фильм "Д'Артаньян и три мушкетера".

Картину "Приключения Электроника" зрители назвали лучшим детским фильмом, а "Карнавальную ночь" – музыкальным, передает РИА Новости.

В свою очередь, комедия "Любовь и голуби" и мелодрама "Москва слезам не верит" победили в своих категориях.

Лучшими актером и актрисой признали Андрея Миронова и Надежду Румянцеву, а режиссером – Леонида Гайдая.

Ранее эксперты определили самый популярный российский фильм XXI века – лидером стала картина режиссера Николая Лебедева "Легенда №17".

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культура кино общество

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