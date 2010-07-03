Назван самый популярный российский фильм XXI века

Фото: кадр из фильма "Легенда №17", 2012 год, реж. Николай Лебедев

Эксперты медиапроекта "Кино Mail.ru" определили самый популярный российский фильм XXI века на основании анализа выставленных на сервисе шести миллионов оценок – лидером стала картина режиссера Николая Лебедева "Легенда №17". Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что зрители от 18 до 24 лет чаще отдавали предпочтение комедиям и экшенам, а зрители в возрасте 25-34 лет больше интересовались социально-философскими и военными драмами – например, "Битвой за Севастополь" Сергея Мокрицкого и "Левиафаном" Андрея Звягинцева.

Аудитория в возрасте от 35 до 44 лет также предпочитала драмы, особое внимание уделяя лентам Алексея Балабанова и Павла Лунгина.

Ранее киноконцерн "Мосфильм" рассказал, какие из фильмов, выложенных на его YouTube-канале, являются самыми популярными. Первую строчку рейтинга заняла картина Владимира Меньшова "Любовь и голуби" – у нее более 20 миллионов просмотров. Также в топ попали "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая (18,9 миллиона просмотров), его же "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (18 миллионов просмотров) и "Девчата" Юрия Чулюкина (16 миллионов просмотров).