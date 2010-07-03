"Ночь кино" в 2019 году побила рекорд

"Ночь кино" в России установила рекорд по числу зрителей в 2019 году, сообщает пресс-служба "Фонда кино".
Акцию посетило более 860 тысяч человек. Больше всего участников было в Краснодарском крае, Белгородской, Кемеровской, Саратовской и Свердловской областях.
Мероприятия проходили 24 августа. В Москве кинопоказы состоялись на 133 площадках.
Открылась "Ночь кино" фильмом "Мальчик русский" Александра Золотухина. А в Московском зоопарке устроили премьеру документального фильма о путешествии панд Диндин и Жуи. В музее-заповеднике "Царицыно" организовали перформанс "Мушкетеры 40 лет спустя" к юбилею советского телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера". В рамках акции также провели экскурсии, встречи с режиссерами, дискуссии.
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