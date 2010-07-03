В Москве стартовала "Ночь кино"

Фото: Никита Симонов

Ежегодная акция "Ночь кино" стартовала в Москве, сообщает Агентство "Москва".

Официальное открытие прошло в киноцентре "Октябрь". Участие в нем принял глава департамента культуры города Александр Кибовский.

Он напомнил, что акция проходит в столице в четвертый раз и за это время она стала всероссийской.

"А мы, как столица, где эта акция была придумана, где она впервые состоялась, мы начинаем плавно погружаться в наши "киносумерки", детская программа у нас уже прошла. Я всех поздравляю, что мы снова начинаем этот замечательный кино марафон, который продлится эту ночь, добро пожаловать, кинотеатры у нас работают", – сказал Кибовский.

В рамках "Ночи кино" в Москве кинопоказы запланированы на 133 площадках. Открывается акция кинолентой "Мальчик русский" Александра Золотухина.

В "Измайловском вернисаже" можно увидеть фильм с пленки 35 миллиметров. Это сатирическая комедия Леонида Гайдая – одна из первых экранизаций Михаила Булгакова.

В кинотеатре "Юность" покажут фильм "Малыш Джо" режиссера Джессики Хауснер, а в кинотеатре "Космос" – ретродраму Андрея Смирнова "Француз". В летнем передвижном кинотеатре "Москино" можно будет посмотреть старые кинокартины на винтажном пленочном оборудовании.

В музее-заповеднике "Царицыно" организуют перформанс "Мушкетеры 40 лет спустя" юбилею советского телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Зрители станут участниками кинопроб, увидят сцены, не вошедшие в кино, и пройдут церемонию посвящения в мушкетеры или гвардейцы.

В рамках акции запланированы экскурсии на киностудию "Мосфильм" и на "Союзмультфильм". В ГМИИ имени Пушкина устроят дискуссию о наследии эпохи модернизма в кино и связи фильмов с основными течениями в искусстве XX века. Ее проведут кураторы Московской школы кино Аддис Гаджиев и Всеволод Коршунов.

К акции также присоединится Московской зоопарк. Для гостей подготовили документальный фильм о путешествии панд Диндин и Жуи из Китая в российскую столицу. В московском Музее космонавтики покажут "Последний дюйм", "Белое солнце пустыни" и другие любимые киноленты космонавтов.