Песни из телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера" исполнят в рамках "Ночи кино"

В музее-заповеднике "Царицыно" в рамках акции "Ночь кино" пройдет концерт ансамбля Gramophonics, состоящего из актеров "Гоголь-центра". Посетители услышат песни из многосерийного телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Вечер, посвященный фильму, станет центральным событием "Ночи кино". В этом году картине исполняется 40 лет.
Также москвичей и гостей города ждет премьера иммерсивного спектакля "Мушкетеры. Монтаж", а закончится мероприятие совместным просмотром первой серии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров".
В этом году в акции "Ночь кино" (с 24 на 25 августа) будет участвовать рекордное число площадок по всей России – 3,5 тысячи. В столице 24 августа "Ночь кино" откроет дебютная картина Александра Золотухина "Мальчик русский", мировая премьера которой состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале.
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