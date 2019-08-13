Центральным событием "Ночи кино" станет перформанс "Мушкетеры. 40 лет спустя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральным событием акции "Ночь кино" в Москве станет перформанс "Мушкетеры. 40 лет спустя" в парке Царицыно, рассказала гендиректор "Москино" Светлана Максимченко.

По ее словам, зрители не просто будут смотреть кино – они смогут стать участниками кинопроб, увидят сцены из первой серии и пройдут посвящение в мушкетеры.

В рамках акции пройдут экскурсии на киностудию "Мосфильм", "Союзмультфильм", можно будет также прийти в киноаппаратную в "Москино". Кроме того, на "Ночи кино" состоятся московская премьера фильмов Андрея Смирнова "Француз" и Александра Золотухина "Мальчик русский".

"После фильмов в основном у нас будет обсуждение этих фильмов, и, конечно же, на открытии в "Октябре" будет Александр Золотухин. Мы стараемся все фильмы сопровождать такими обсуждениями и представлениями: кинокритик журнала "Искусства кино", Антон Долин лично будет представлять несколько программ, Рената Литвинова будет на показе специальном и другие", – уточнила Максимченко.

Посетителям покажут не только полный метр, но и сериалы, в том числе зарубежные. Это, в частности, "Клиника", "Сообщество", "Парки и зоны отдыхов".

Акция пройдет 24 августа. По всей России будет участвовать рекордное число площадок – 3,5 тысячи, заявил исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

В Москве одним из участников "Ночи кино" станет ГМИИ имени Пушкина. Там состоится дискуссия, которую проведут кураторы Московской школы кино Аддис Гаджиев ("Художественная постановка") и Всеволод Коршунов ("Практическая кинокритика"). Они обсудят наследие эпохи модернизма в кино и связь фильмов с основными течениями в искусстве XX века.

На примерах отрывков из фильмов ведущие расскажут и покажут, каким многообразным стало кино 1920-х годов под воздействием течений модернизма и как оно повлияло на последующие поколения режиссеров.

Ежегодная акция "Ночь кино" проводится с 2016 года в столице и в других городах России. Планируется провести 337 мероприятий, среди которых кинопоказы, встречи с режиссерами, экскурсии.