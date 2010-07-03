В кинотеатре "Иллюзион" планируют создать киноклуб

Кинотеатр "Иллюзион" полноценно заработает к концу текущего года. Планируется, что в нем откроют еще три кинозала и создадут киноклуб. Об этом заявил глава Минкультуры Владимир Мединский.
"Это единственный кинотеатр в системе министерства культуры, в планах его сделать полноценным и многозальным, с вип-залами и с большими залами. И до конца года, я надеюсь, он полноценно заработает. Здесь сейчас один такой зал, а в конце августа к дню российского кино откроется второй зал, а к 4 ноября откроются третий и четвертый маленькие залы ", – цитирует Мединского "Интерфакс".
Глава Минкультуры уточнил, что сеансы в кинотеатре проходят каждый день.
По его словам, отличительной особенностью кинотеатра является то, что зрители могут посмотреть те фильмы, которые нигде нельзя увидеть.
Ранее глава Минкультуры сообщал, что кинотеатр "Иллюзион" в будущем будет работать в круглосуточном режиме. Он отметил, что прорабатываются технические вопросы, чтобы москвичи и гости столицы смогли посещать кинотеатр 24 часа в сутки.
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