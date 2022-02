Без границ: звездные постановки со всего мира в московских кинотеатрах

Прямые трансляции и записи спектаклей со всего мира, от Метрополитен-оперы до лондонского Национального театра – отличная возможность увидеть постановки, в которых блистают Райф Файнс, Бенедикт Камбербэтч, Иэн МакКеллен, Марк Гэтисс, Анна Нетребко, не уезжая из Москвы. Рассказываем, на что стоит сходить в ближайший месяц.

Драматические спектакли

"Франкенштейн"

Видео: YouTube/TheatreHD

Блистательная постановка обратившегося к театральной режиссуре Дэнни Бойла ("Миллионер из трущоб", "Пляж", "На игле") с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером, которые играют гениального и самовлюбленного ученого Виктора Франкенштейна, сумевшего оживить безжизненную материю, и его Создание. Главная "фишка": у спектакля две версии, в которых два главных актера меняются ролями (в афише в названии всегда указан исполнитель роли Франкенштейна), и хотя декорации и прочие актеры остаются неизменны, по сути получаются два разных спектакля. Лондонская постановка 2011 года собрала множество британских театральных наград и стала первой, которую привезли в записи в Москву (и с тех пор привозят почти каждый сезон, хоть и обещают каждый раз, что последний), и можно сказать, что с нее и началось у нас увлечение "театром на экране". Подсказка для фанатов: Камбербэтч в роли Франкенштейна больше похож на полюбившегося многим "высокоактивного социопата", в его Создании, напротив, больше неожиданного. Впрочем, можно смело покупать билеты на обе версии – скучно не будет.

Франкенштейн: Камбербэтч

9 февраля в 15:00, "Формула кино ЦДМ"

Франкенштейн: Ли Миллер

10 февраля в 15:00, "Формула Кино Европа"

Билеты – 600 рублей





"Гамлет"

Видео: YouTube/TheatreHD

Главная пьеса Шекспира в постановке режиссера Линдси Тернер на сцене лондонского театра "Барбикан" и снова Бенедикт Камбербэтч в главной роли. Гамлет XXI века носит джинсы с водолазкой и любит музыку Дэвида Боуи, но грань между классикой и современностью соблюдена и не шокирует любителей классики. Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами – хорошая возможность услышать знаменитое to be or not to be в идеальном британском произношении. Февраль – последний месяц, когда можно увидеть "Гамлета" на большом экране. Поспешите!

8 февраля в 19:30, "Формула кино ЦДМ"

11 февраля в 19:30, "КАРО 10 Щука "

17 февраля в 15:00, "Синема Парк Калужский"

Билеты – 600 рублей

"Антоний и Клеопатра"

Видео: YouTube/TheatreHD

Постановка британского Национального театра, режиссер – Саймон Годвин. Раньше он славился как мастер современной драмы в "Ройал Корте" (театр лондонского Вест-Энда), а сегодня его называют режиссером блокбастеров и театральным Спилбергом. Его главная фишка – постановка спектакля под актеров, а не наоборот. В "Антонии и Клеопатре" играют две суперзвезды – Райф Файнс и Софи Оконедо. На российских экранах спектакль показывают на языке оригинала с русскими субтитрами.

9 февраля в 16:20, "Звезда"

11 февраля в 19:30, Центр документального кино

14 февраля в 19:30, "Эльдар"

Билеты – 600 рублей

"Король Лир"

Видео: YouTube/TheatreHD

Постановка Королевского Национального театра от режиссера Джонатана Манби на сцене Duke of York's Theatre. Короля Лира здесь сыграл Иэн МакКеллен, уверяют, что это его "последняя большая шекспировская роль". Оригинальную сценографию придумал художник Пол Уиллс, именно он поместил действие на крутящийся красный диск.

9 февраля в 17:00, Концертный зал "Филармония-2"

13 февраля в 19:30, "КАРО 11 Октябрь"

23 февраля в 18:00, Государственный центральный музей кино

Билеты – от 600 рублей

"Безумие Георга III"

Видео: YouTube/TheatreHD

Постановка – суперхит художественного руководителя Ноттингемского театра Адама Пенфорда. На роль свихнувшегося короля Великобритании Георга III он пригласил актера Марка Гэтисса, который уже успел сыграть принца-регента – короля-обжору Георга IV в сериале "Табу", ну и, конечно, Майкрофта Холмса. Кстати, в "Шерлоке", как и в "Докторе Кто", Гэтисс выступал не только в качестве актера, но и и сценариста. Спектакль идет два с половиной часа с одним антрактом.

19 февраля в 19:30, "Формула кино ЦДМ"

25 февраля в 19:30 в "КАРО 10 Щука"

Билеты – 600 рублей





Опера

"Адриана Лекуврер"

Видео: YouTube/TheatreHD

Копродукция Метрополитен с пятью оперными театрами с Анной Нетребко в главной роли. Дива исполняет партию великой актрисы XVIII века Адрианы Лекуврер, влюбленной в воина Мориса Саксонского, его поет польский лирический тенор Петр Бечала. С ними на сцене – грузинка Анита Рачвелишвили и колоритный Амброджо Маэстри. Вместо декораций тут копия барочного театра, очень впечатляющая. Постановка на итальянском языке, в кино – с русскими субтитрами. Продолжительность три часа.

10 февраля в 15:00, Формула кино ЦДМ

20 февраля в 19:30, "Балтика"

23 февраля в 15:00, "Формула Кино Европа"

24 февраля в 18:00, "Синема парк Калужский"

Билеты – 1200 рублей

"Травиата"

Современная постановка бессмертной трагедии Джузеппе Верди на сцене Метрополитен – часть большого проекта "Met опера в кино". В этом сезоне показывают достаточно классики – помимо "Травиаты" есть "Аида", "Кармен" и "Валькирия". Виолетту поет приглашенная немецкая звезда Диана Дамрау, ее возлюбленного Альфреда Жермона – один из лучших лирических теноров наших дней перуанец Хуан Диего Флорес, а его отца – Куинн Келси, несколько лет назад получивший за эту роль специальную премию для молодых певцов Met. Постановка идет на итальянском языке с русскими субтитрами.



17 февраля в 16:00, "Салют"

20 февраля в 19:30, четыре кинотеатра сети "Киномакс" ("Титан", "Пражская", "Мозаика", "Водный")

28 февраля в 19:30, "Юность"

Билеты – 1000 рублей





Балет

"Баядерка"

Большой присоединился к мировому тренду показывать свои спектакли всем желающим в прямой трансляции и записи на большом (простите за тавтологию) экране. Причем показы проходят в более чем 40 городах России и по всему миру. Один из главных классических балетов – "Баядерка" Минкуса – идет в сценической редакции Юрия Григоровича. Главные партии у звезд труппы Ольги Смирновой, Артемия Белякова и Алексея Лопаревича.



10 февраля в 15:00, Иллюзион

17 февраля в 18:00, "Синема Парк Метрополис" и "Формула Кино Европа"

22 февраля в 19:30, "Формула кино ЦДМ"

27 февраля в 19:30, "Балтика"

Билеты – от 650 рублей





"Дон Кихот"

Прямая трансляция из лондонской Королевской оперы. Один из самых ярких классических балетов – с испанскими костюмами и эффектными номерами, здесь идет в постановке танцовщика и хореографа кубинского происхождения Карлоса Акосты. В отличие от спектаклей в записи, трансляции идут гораздо реже, следующая будет только в конце апреля – начале мая.

19 февраля в 22:15, КАРО 11 Октябрь и КАРО 7 Атриум

Билеты – 750 рублей

"Лебединое озеро"

Видео: YouTube/Opéra national de Paris

Один из самых известных балетов на музыку Чайковского – обязательно к просмотру даже тем, кто профан в этом жанре. Транслировать будут прямиком из парижской Оперы Бастилии, где он идет в сценической интерпретации Рудольфа Нуреева.

21 февраля в 21:30, "КАРО 11 Октябрь" и "КАРО 7 Атриум"

Билеты – 750 рублей