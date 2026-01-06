ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские войска атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области в ночь на 6 января. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию центра", – отметил он.

По словам губернатора, повреждения получили административные здания и жилые коттеджи. Удар по учреждению Сальдо назвал подлым нападением на гражданский объект.

Ранее ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в Херсонской области. В результате погибли 29 человек, из них двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие назначило 26 судебных экспертиз.

