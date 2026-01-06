Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Твери

Фото: телеграм-канал SHOT

Обломок сбитого украинского БПЛА попал в многоквартирный дом в Твери, сообщил врио главы Тверской области Виталий Королев в своем телеграм-канале.

По его словам, обломок дрона попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадавших госпитализированы.

Жители соседних квартир были оперативно эвакуированы прибывшими спасателями. Также Королев добавил, что силы МЧС ликвидировали вспыхнувший в квартире пожар.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 55 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Атака продолжалась с 20:00 по 23:00 по московскому времени в понедельник, 5 января.