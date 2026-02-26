Очевидец спас мужчину из загоревшейся машины в Башкирии

Фото: телеграм-канал Baza

В Белорецке очевидец спас мужчину из загоревшегося во дворе автомобиля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Башкирии.

Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в городскую больницу.

По словам свидетельницы происшествия, машина долго стояла во дворе, после чего из-под ее капота повалил черный дым. Связаться с экстренными службами удалось не сразу. Диспетчер сообщила, что пожарная машина уже выехала, и спросила, нет ли никого внутри.

"Тут я крикнула этому смельчаку, и он не побоялся и вытащил беднягу из машины", – поделилась женщина.

Ранее в Иркутске детский тренер по футболу спас мальчика, который находился в горящем автомобиле. ЧП произошло на парковке недалеко от спорткомплекса "Зенит".

По словам тренера, мама мальчика оставила ребенка в машине, пристегнутого к детскому креслу, а сама отошла забрать дочь. Автомобиль загорелся, при этом двери были заблокированы. Тренеру помогли двое других неравнодушных мужчин.