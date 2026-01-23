В Иркутске тренер спас ребенка из горящего автомобиля

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

В Иркутске детский тренер по футболу Андрей Гельгорин спас мальчика, который находился в горящем автомобиле. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал сам мужчина, ЧП произошло 19 января на парковке недалеко от спорткомплекса "Зенит". По его словам, мама мальчика оставила ребенка в машине, пристегнутого к детскому креслу, а сама отошла забрать дочь с тренировки.

Автомобиль загорелся, при этом двери были заблокированы. Гельгорин попытался выбить стекло ногой, однако это у него не вышло. Через некоторое время к нему подошли и двое других неравнодушных мужчин.

По словам тренера, стекло не смогли разбить и баллоном. Получилось только после того, как кто-то принес молоток. Из-за дыма мальчика даже не было видно. Его с детским креслом удалось вытащить только со второго раза.

Мужчина добавил, что без помощи пожарных ликвидировать возгорание не удалось. Автомобиль сгорел практически полностью. Причины пожара пока неизвестны, но мать ребенка сообщила, что недавно машина была на ремонте в автосервисе. Тренер рассказал, что дым выходил из-под колеса.

Ранее спасатели вызволили 10-месячного ребенка из заблокированного автомобиля в ТиНАО. Мать ребенка вышла из машины, после чего двери заблокировались. Спасатели прибыли на место и вскрыли автомобиль при помощи специального инструмента.