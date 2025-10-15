Спасатели деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал ""ГКУ МО "Мособлпожспас""

Спасатели деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП в районе подмосковного поселка Свердловский. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ Московской области "Мособлпожспас".

По информации ведомства, в городском округе Лосино-Петровский произошло столкновение двух автомобилей – Nissan Qashqai и ВАЗ-2112. Очевидцы ДТП обратились в службу экстренных вызовов, сообщив, что водитель ВАЗ-2112 оказался зажат в поврежденном салоне автомобиля.

На место аварии оперативно прибыли работники 296-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" и с помощью спецоборудования деблокировали мужчину. Ему оказали первую помощь и передали медикам.

