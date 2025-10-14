Сын Кости Цзю стал участником ДТП в Австралии

Фото: ТАСС/EPA/BIANCA DE MARCHI

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита получил незначительные травмы в автомобильной аварии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на промоутерскую компанию No Limit Boxing.

По информации источника, 27-летний боксер Никита Цзю находился в одном из двух автомобилей, столкнувшихся на перекрестке.

"В него въехала девочка, машина вся помята. Все хорошо, СМИ просто подняли шумиху", – передает ТАСС слова матери спортсмена Натальи Цзю.

Уточняется, что решение о возвращении Цзю на ринг в этом году будет принято в ближайшие недели.

Известно, что Цзю начал профессиональную боксерскую карьеру в 2022 году. До этого он стал чемпионом Австралии среди юниоров в любительском боксе.

