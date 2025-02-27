Боксер Костя Цзю подал заявку на регистрацию товарного знака

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Чемпион мира по боксу Костя Цзю планирует зарегистрировать одноименный товарный знак. Соответствующая заявка представлена в базе Роспатента, передает РИА Новости.

Отмечается, что заявка поступила в ведомство 21 февраля.

Патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова рассказала, что бренд боксера можно будет использовать в самых разных направлениях.

"Костя Цзю регистрирует товарный знак в 44-м классе МКТУ, который включает самые разные услуги – от косметологии и массажа до зоотерапии, ландшафтного дизайна и даже аренды животных для садоводства", – заметила Сидорова.

По ее словам, спортсмен до этого уже регистрировал товарный знак, однако он предназначался для других товаров и услуг, среди которых, например, одежда, спортивные товары, продукты питания, а также услуги в области рекламы и разработки программного обеспечения.

Ранее компания экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма DB Ventures зарегистрировала бренд David Beckham в Роспатенте. Заявка на регистрацию товарного знака была подана еще в июне 2024 года.

Компания сможет использовать бренд для производства и продажи различных текстильных изделий. Среди них – ткани, скатерти, шторы, тюли, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для йоги, а также кожаные простыни, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных.