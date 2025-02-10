Компания экс-футболиста Бекхэма зарегистрировала бренд в РФ

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Компания экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма DB Ventures зарегистрировала бренд David Beckham в Роспатенте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на документацию.

Компания сможет использовать бренд для производства и продажи различных текстильных изделий. Среди них – ткани, скатерти, шторы, тюли, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для йоги, а также кожаные простыни, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных и другие товары.

Сообщается, что DB Ventures подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ еще в июне 2024 года.

Между тем предприниматель из Химок подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда deepseek. Под брендом можно будет выпускать 3D-очки и сканеры, весы для изучения массы тела, парикмахерские головы-манекены, а также носовые зажимы для водного спорта, биометрические замки, компакт-диски, маски для сварщиков и кассетные плееры.