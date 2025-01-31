Предприниматель из Химок подал заявку на регистрацию бренда deepseek в РФ

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Предприниматель из Химок подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда deepseek, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующую документацию.

По данным федеральной службы, товарный знак может быть зарегистрирован в нескольких категориях международной классификации товаров и услуг.

Предприниматель сможет выпускать под брендом 3D-очки и сканеры, весы для изучения массы тела, парикмахерские головы-манекены, а также носовые зажимы для водного спорта, биометрические замки, компакт-диски, маски для сварщиков и кассетные плееры.

Также под указанным брендом можно будет реализовать устройства для обеспечения безопасности, такие как роботы, сканеры для обработки данных, смартфоны и оптические устройства для считывания информации.

Кроме того, регистрация бренда позволит предоставлять услуги по консультированию в сфере защиты цифровых данных, дизайна веб-сайтов, а также разработки и улучшения компьютерной техники и других областях.

Предварительно, логотип торговой марки выполнят в бело-фиолетовой гамме. На фоне будет располагаться изображение кита с названием бренда.

Китайский чат-бот DeepSeek запустили на прошлой неделе. Он уже обогнал по популярности ChatGPT и обрушил акции американских технокомпаний, что стало самым масштабным падением за всю историю фондового рынка США.

Причинами столь высокой популярности DeepSeek стали работа на более скромных мощностях и выдача лучших результатов по сравнению с конкурентами.

Между тем сотрудникам конгресса США запретили использовать бота.