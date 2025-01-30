В открытый доступ утекла база данных китайской нейросети DeepSeek

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Сотрудники американской компании по кибербезопасности Wiz обнаружили в открытом доступе базу данных ClickHouse, которая принадлежит китайской организации DeepSeek. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт Wiz.

Теперь, как следует из сообщения, у программистов американской компании есть полный контроль над базой, в которую входит история чатов, внутренние и конфиденциальные данные, в том числе потоки журналов, секреты API и эксплуатационные сведения.

База данных находилась на просторах двух ресурсов: oauth2callback.deepseek.com:9000 и dev.deepseek.com:9000.

Между тем запущенный на прошлой неделе китайский чат-бот DeepSeek обогнал по популярности ChatGPT и обрушил акции американских технокомпаний, что стало самым масштабным падением за всю историю фондового рынка США.

Причинами столь высокой популярности DeepSeek стали работа на более скромных мощностях и выдача лучших результатов по сравнению с конкурентами.

