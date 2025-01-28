Трамп заявил, что выпуск китайского ИИ DeepSeek должен пробудить индустрию в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что выпуск китайского искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek должен стать пробуждающим звонком для американской индустрии. Об этом он сообщил на встрече фракции республиканцев из конгресса во Флориде.

"Выпуск китайской компанией ИИ DeepSeek должен стать звонком будильника для нашей индустрии, чтобы мы были сосредоточены на конкуренции для победы", – цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер добавил, что считает позитивным удешевление и ускорение ИИ.

27 января акции многих высокотехнологических компаний в США рухнули на фоне успеха новой версии китайского чат-бота DeepSeek. Как утверждается, он оказался эффективнее американского ChatGPT компании OpenAI. К тому же китайская нейросеть доступна бесплатно и работает на чипах меньшей мощности, чем у конкурентов.

Компания DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии ИИ еще в 2023 году, однако привлекла к себе внимание после выпуска новой версии чат-бота R1. СМИ предполагают, что компания потратила на разработку своего ИИ на 90% меньше, чем OpenAI.

Все эти факторы заставили общественность усомниться в целесообразности инвестирования в профильные компании: разработчиков передовых чипов, поставщиков комплектующих для дата-центров и электроэнергии, которая требуется для работы систем с ИИ.

Ранее Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании рабочей группы для превращения США в мировую столицу искусственного интеллекта. Глава Белого дома заверил, что активное развитие ИИ в стране не станет угрозой для рабочих мест, а, напротив, создаст дополнительные возможности для американцев.

Кроме того, Трамп объявил о создании в США компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта.