В Китае открыли первую базу для тренировки человекоподобных роботов

В китайском Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов. С рассуждениями на тему – научный обозреватель Николай Гринько.



Шанхайский технологический центр оборудовал и запустил учебную базу, предназначенную для гуманоидных машин. Центр будет обучать роботов из разных секторов выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта андроидов. База начнет работу с первой сотней роботов, они будут обучены более чем 10 типичным сценариям применения. Эти данные будут предоставлены компаниям, которые разрабатывают модели ИИ, чтобы помочь ускорить развитие отрасли. Так роботы и умные автомобили смогут лучше воспринимать, изучать и взаимодействовать с окружающей средой. Это рассматривается как следующий шаг в ИИ и, как ожидается, значительно расширит границы использования и возможности роботов.

Дискуссии о том, до каких пределов может развиться искусственный интеллект и не навредит ли это человечеству, ведутся давно и не теряют градуса на протяжении десятилетий. Многим кажется, что нейросети очень скоро обгонят человека по уровню развития, а затем быстро решат, что люди им только мешают и сразу же приступят к уничтожению биологической жизни. Но на самом деле такие рассуждения граничат с мистицизмом, несмотря на то, что подобной точки зрения придерживаются и многие серьезные специалисты.

Стоит понимать, что ИИ – это всего лишь технология, которую можно применять как во вред, так и во благо.

Роботы – это, условно говоря, динамит, которым можно и уничтожать живую силу противника, и взрывать горы для прокладки тоннелей. И направление, в котором будет развиваться эта отрасль, целиком и полностью зависит от человека. Искусственный интеллект – это не полноценный разум, а лишь среда, в которой теоретически может возникнуть и существовать сознание (да и это пока под большим вопросом). Футурологи предрекают, что скоро появится крайне востребованная профессия – воспитатель ИИ. Искусственный разум – наше детище, его поведение будет зависеть от правил, которые в него загрузят "родители", но инженеры, создающие нейросети – это всего лишь технические работники, конструирующие искусственные нейроны. Этикой, жизненными установками и прочими высокими материями должны будут заниматься специальные люди – робопсихологи, робовоспитатели, робопедагоги и так далее.



Конечно, до этого еще очень далеко, но первыми ласточками могут считаться обучающие центры для роботов, вроде того, что открылся в Китае. Продолжая аналогию, можно сказать что это – ясли для машин, где их научат отличать большое от маленького, живое от неживого, день от ночи и тому подобным вещам. Правда, тут есть и существенное отличие от воспитания детей. Если каждого человеческого ребенка необходимо обучать индивидуально, то в роботов, имеющих общее назначение, результаты обучения можно будет просто копировать. Но даже такое, растиражированное сознание, загруженное, допустим, в тысячу одинаковых роботов, неизбежно будет меняться, когда машина выйдет в "самостоятельное плавание", приобретая собственный личный опыт. И корректировать такой ИИ, наставлять его на путь истинный придется тоже нам, людям.

Создание и воспитание искусственного интеллекта, наделенного самосознанием – дело невероятно ответственное. От того, в каком направлении будет идти эта работа, в прямом смысле зависит судьба всего человечества. И очень хочется верить, что мы сумеем обуздать собственных демонов и не нанесем вреда самим себе железными руками созданных нами машин.

Хотя...