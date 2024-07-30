Илон Маск: массовое производство человекоподобных роботов начнется в 2026 году

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск сообщил, что его компания начнет массовое производство человекоподобных роботов Optimus в 2026 году. О будущем андроидов рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.



Робот, который поначалу имел название Tesla Bot, был представлен осенью 2021 года, но рабочие прототипы показали только через год. Первый из них был способен перемещаться, работать руками, поливать цветы, переносить предметы и так далее, но был лишен внешней оболочки. Второй прототип был с оболочкой, но не продемонстрировал каких-либо навыков и даже не мог ходить.

Tesla Bot, сменивший имя на Optimus, имеет рост 177 сантиметров и вес 73 килограмма, он способен передвигаться со скоростью до 4 километров в час. Вместо лица у робота установлен дисплей. Андроид может поднимать груз весом до 20 килограммов и управляется той же системой искусственного интеллекта, которая используется в автомобилях Tesla.

Когда журналисты довольно холодно отозвались о разработке, а люди в комментариях признались, что робот выглядит жутковато, Маск заявил, что Optimus специально сделан более медленным и слабым, чем человек: "B случае чего вы легко сможете победить его в драке".

В декабре 2023 была выпущена новая версия – Tesla Optimus Gen 2. Ему спроектировали новую оболочку, научили ходить на треть быстрее и снизили вес на 10 килограммов. Второй Optimus лучше контролирует баланс тела, у него анатомически правильные руки и новая конструкция стопы. Вообще робот явно стал более совершенным: например он теперь осторожно манипулирует хрупкими предметами, не повреждая их. Но при этом Optimus все равно не сравним с человеком ни по скорости реакций, ни по физическим показателям: ходит и двигается он, как старичок, отметивший вековой юбилей. Осталась с ним и еще одна черта: пользователи интернета по-прежнему пишут множество комментариев о том, что робот выглядит несколько пугающе.



Илон Маск предрекает своему детищу большую популярность и повсеместное использование в качестве компаньона и помощника. Однако с этим согласны далеко не все, и причину тому эксперты видят все в том же эффекте "зловещей долины": человекоподобные машины пугают людей. Маску, пожалуй, стоило бы присмотреться к роботам, которых конструирует инженерное подразделение компании Disney. Буквально на днях Disney Research Hub продемонстрировала, в каком направлении движутся ее разработки. В киносаге "Звездные войны" фигурируют птицеподобные роботы BD-1, и инженеры решили воплотить их в виде реальных машин. Главное достижение здесь – выразительный язык тела, которым обладают эти дроиды. BD-1 изучают окружающий мир, реагируют на него звуками и движениями, демонстрируют радость и грусть. Роботы получились невероятно милыми, по модели поведения их сравнивают со щенками или котятами. Они вызывают исключительно положительные эмоции, при этом абсолютно не обладают хоть какими-нибудь практическими функциями. У них даже нет рук – только ноги и голова на угловатом корпусе. В ролике, который продемонстрировала компания, показано, что симпатичными дроидами можно управлять дистанционно, с помощью пульта. И они не теряют своего обаяния, точно выполняя команды оператора, при этом имитируя эмоции и общаясь с окружающим миром.

Кажется, что самый правильный путь развития "роботов для людей" должен находиться где-то посередине – между функциональным, но пугающим Optimus'ом и милыми, но бесполезными BD-1. Вероятно, сочетание искусственных эмоций и полезных навыков могло бы примирить человечество с неизбежным пришествием роботов в нашу жизнь.

Хотя...