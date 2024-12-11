Путин предложил провести в РФ сессию о будущем ИИ

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В России необходимо провести "международный форсайт", сессию о будущем искусственного интеллекта (ИИ), предложил Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

"Это позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва и партнерства", – указал лидер страны.

России, по словам Путина, необходимо самой создавать технологии ИИ, чтобы определять будущее и судьбу страны, а также на равных участвовать в мировой гонке по созданию самого сильного искусственного интеллекта.

Перед россиянами стоит задача сделать страну мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения ИИ во все без исключения сферы жизни. Ключевые исследовательские центры в этой области уже успешно работают над этой задачей, подчеркнул президент.

"Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными философами, светскими и религиозными мыслителями, историками, лингвистами, признанными авторитетами в сфере гуманитарного и культурного знания и, конечно, учеными, математиками, специалистами в области кибернетики, информатики", – заявил российский лидер.

Между тем Путин заявил, что в стране важно соблюдать баланс при регулировании Сети и ИИ, чтобы, с одной стороны, обеспечить себе безопасность, но, с другой, не мешать развивать те сферы, которые бы поспособствовали собственному развитию России. Это непростая задача, указывал он.

