Путин отметил важность сохранения баланса при регулировании интернета и ИИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России нужно сохранять баланс при регулировании интернета и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами парламентов стран – участниц ОДКБ.

"Мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, но, с другой стороны, не стоять, что называется, на пути прогресса и своими действиями не мешать развивать те сферы деятельности, которые, безусловно, способствовали бы и нашему собственному развитию", – подчеркнул он.

Президент назвал это непростой задачей. Отдельное внимание должно уделяться правовому регулированию интернета, использованию ИИ и всего, что связано с робототехникой и большими данными, добавил Путин.

Ранее президент потребовал усилить защиту информационной инфраструктуры России, а также расширить возможности для превентивной реакции на цифровые угрозы. Глава государства напомнил, что число атак на российскую информационную инфраструктуру выросло. Именно поэтому, как утверждает президент, на данном этапе выдвигаются серьезные требования к защите информационного пространства страны.

