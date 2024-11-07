Путин рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом

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Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что пользуется интернетом примитивным образом. Президент предпочитает отечественные поисковые системы.

"Вы знаете, очень примитивным образом: так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть", – сказал он.

Кроме того, российский лидер подтвердил, что использует отечественные поисковики.

Вместе с тем во время своего выступления президент заявил, что искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития и одним из приоритетов России в экономике. По словам главы государства, запретить ИИ невозможно. Он призвал развивать собственный, суверенный искусственный интеллект.

Ранее Путин потребовал усилить защиту информационной инфраструктуры России, а также расширить возможности для превентивной реакции на цифровые угрозы. Глава государства напомнил, что число атак на российскую информационную инфраструктуру выросло. Именно поэтому, как утверждает президент, на данном этапе выдвигаются серьезные требования к защите информационного пространства страны.

