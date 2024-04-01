Путин поручил проработать идею дополнить информатику в школе темой цифровой гигиены

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Владимир Путин потребовал от министерства просвещения России при поддержке общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" сформировать в качестве дополнения к школьному предмету "информатика" темы по цифровой гигиене. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

При этом, как сказано в документе, отчет президенту РФ должен представить глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов до 30 августа.

Про необходимость введения в российских школах курса "Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков" говорили еще в 2022 году. Тогда ректор Российского технологического университета Станислав Кудж объяснял Кравцову, что, по статистике, уже к 11 годам 99% детей имеют собственные смартфоны. По его словам, курс подразумевал бы знакомство с различными источниками информации и способами манипулирования сознанием, а также самостоятельный поиск достоверной информации.

