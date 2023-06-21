В ГД предложили открыть курсы по цифровой грамотности для родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили создать курсы по цифровой грамотности для родителей. С подобной инициативой выступила председатель думского комитета от фракции КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Во время круглого стола на тему "О законодательном обеспечении безопасности детей в Российской Федерации" она указала на тот факт, что многие родители не осознают силу влияния информации на ребенка. В этой связи депутат предложила призвать Минцифры РФ организовать курсы по цифровой грамотности.

Останина подчеркнула, что в этой теме важно подключить именно родителей.

"Не получится так, чтобы только в школе дети постигали уроки безопасности, обращения в социальных сетях, в сети интернет. Если родительское сообщество не подключится к этому, то мы не получим желаемого результата", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал бессрочную Концепцию информационной безопасности детей. Главная цель идеи будет заключаться в защите юных граждан от угроз и рисков в цифровой среде.



Более половины россиян знают, как правильно распоряжаться деньгами – аналитики