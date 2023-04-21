Володин предложил использовать онлайн-образование в школах в исключительных случаях

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Дистанционное образование не может быть полноценной заменой классической модели, поэтому такой формат должен применяться только в исключительных случаях. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В этой связи правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников: из-за сильных морозов, из-за распространения вирусных заболеваний, для обеспечения мер безопасности и так далее", – заявил политик.

Володин обратил внимание на жалобы родителей, которые сообщают, что даже после окончания пандемии COVID-19 в школах продолжают практиковать онлайн-формат обучения. От этого, по мнению родителей детей, качество образования снижается.

Взрослые уверены, что, находясь в дистанционном контакте с ребенком, педагог не может контролировать выполнение заданий, а также удостовериться в самостоятельной работе учеников без посторонней помощи. Кроме того, к причинам также относят и то, что не каждая семья может обеспечить ребенка компьютером и создать комфортные условия для дистанционного обучения.

"В дополнение к перечисленному следует отметить, что представители вузов по итогам приемной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года", – отметил Володин, уточнив, что виной тому стало дистанционное образование в 2020–2021 годах.

До этого стало известно, что в школах России создали "белый интернет". Решение было принято после вступления в силу закона об использовании в учебных заведениях лишь государственных информационных систем.

