Психолог рассказала о важности отдыха при подготовке к ЕГЭ

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Для эффективной подготовки к выпускным экзаменам важно правильно отдыхать, рассказала детский психолог Наталья Наумова. Об этом сообщает News.ru.

"Через полтора часа занятий обычно происходит утомление, падает концентрация внимания, ухудшается работоспособность. В этот момент необходимо сделать перерыв. Важно проявить физическую активность, подвигаться, перекусить, посмотреть или почитать что-то интересное, встретиться с друзьями", – обратила внимание Наумова.

При подготовке к ЕГЭ важно грамотно планировать свое время. Процесс подготовки должен обязательно сопровождаться как маленькими паузами, так и одним большим перерывом на час-полтора. Психолог отметила, что мозгу необходимо перезагружаться и получать положительные эмоции.

"Нужно обязательно находить время на хобби. Это поможет мыслить позитивно. Когда есть четкий план подготовки с чередованием приятных дел и встреч, значительно легче наполняться позитивом и не забывать про отдых", – добавила Наумова.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по истории введут задания по спецоперации. Вопросы про СВО появятся в разделе "Новейшая история".

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал, что задания будут внедряться в ЕГЭ постепенно, причем вопросы появятся уже в ближайшее время. Ректор отметил необходимость подготовки учителей к преподаванию по обновленным учебникам. Пособия еще предстоит напечатать.