В ЕГЭ по истории появятся задания о СВО – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Задания по спецоперации на Украине внесут в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории после появления соответствующих учебников в школах России. Об этом заявила пресс-служба Рособрнадзора.

Согласно сообщению, информацию для изучения включат в программу 10-го класса, поэтому контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации по истории скорректируют, учитывая окончание обучения в средней школе.

До этого советник президента России Владимир Мединский сообщил, что в российских школах должны объяснять, почему спецоперация была неизбежной. По его словам, записи о спецоперации будут включены в раздел "Новейшая история".

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что обновленный учебник истории для старших классов, который сейчас находится в разработке у Минпросвещения, расскажет о причинах начала спецоперации РФ на Украине.

Также в Минобрнауки РФ рассказали, что в университетах с сентября 2023 года будет введен курс "Основы российской государственности". В ведомстве подчеркнули, что в разработке программы приняли участие 3 тысячи педагогов из 562 вузов России.

Учебник по истории с разделом о СВО начнут использовать в школах с 2024–2025 учебного года

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