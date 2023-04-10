Курс "Основы российской государственности" начнут изучать в вузах РФ с сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Курс "Основы российской государственности" введут в российские вузы с сентября 2023 года. Об этом сообщает Минобрнауки РФ на своем сайте.

"В его разработке и обсуждении приняли участие 3 тысячи преподавателей из 562 университетов России", – указано в сообщении.

Дисциплина будет состоять из лекций и семинаров, она рассчитана на 72 часа, из которых 18–20 часов – это внеаудиторная нагрузка, добавили в ведомстве.

Научный руководитель проекта "ДНК России", декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Полосин рассказал, что курс будет состоять из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, курс должен не только представлять из себя симбиоз из разных дисциплин, но еще и демонстрировать взаимовлияние на другие науки о человеке и обществе.



Он добавил, что после внедрения новой дисциплины стоит заняться пересмотром школьного обществознания.

Фальков подчеркнул, что в скором времени на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ планируется создать программу дополнительного профессионального образования для представителей опорных вузов. Обучение начнется уже в апреле.

В 2022 году Владимир Путин объявил о внедрении курса на заседании Госсовета, посвященного молодежной политике. Поручение о внедрении было подписано в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские вузы включат в свои программы компетенцию по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Приказ Минобрнауки РФ о введении новых компетенций вступит в силу 1 сентября, высшие учебные заведения должны сами решить, как именно внедрить нововведения в образовательный процесс и сколько часов это будет занимать.



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